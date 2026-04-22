الزمالك يعلن عن التشكيل المتوقع أمام بيراميدز في قمة الجولة الثالثة بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:28 مساءً - استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، والمقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم المهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، بينما يقود خط الوسط الثلاثي محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبد الله السعيد، فيما يتكون خط الهجوم من خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ، في محاولة لحسم المواجهة المهمة ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 46 نقطة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدا الخميس فى الدورى المصرى.

ويضم طاقم التحكيم محمد الغازي حكم ساحة ومحمود أبو الرجال مساعد أول، ويوسف البساطي مساعد ثاني، ومحمد العتباتي حكم رابع، ومحمد الشناوي حكم فيديو، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

طلب عاجل من إدارة الزمالك للاعبين

وطالب مسئولو النادي اللاعبين بضرورة تجاهل أي أمور قد تؤثر على أدائهم، مع التشديد على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب أعلى درجات الالتزام والتركيز،كما أشاروا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تترقب تتويج الفريق بالبطولتين، بعد موسم مليء بالتحديات والطموحات.