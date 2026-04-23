وزير الخزانة الأمريكي: التسهيلات النقدية تستهدف تهدئة الأسواق وسط اضطرابات الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 12:13 صباحاً - _ قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن كلًا من الإمارات والولايات المتحدة ستستفيدان من إنشاء خطوط لمقايضة العملات، مشيرًا إلى أن عددًا من الحلفاء الخليجيين تقدموا بطلبات للحصول على تسهيلات مماثلة.

وأوضح بيسنت، خلال جلسة أمام اللجنة الفرعية للميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه لم يتم الكشف عن أسماء الدول التي تقدمت بهذه الطلبات، مؤكدًا أن هذه التسهيلات من شأنها دعم استقرار الأسواق المالية في ظل الاضطرابات الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح أمس الثلاثاء بأن خط مقايضة العملات بين الولايات المتحدة والإمارات لا يزال قيد الدراسة، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التقلبات الاقتصادية.

