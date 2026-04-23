محمد صلاح أمام لحظة استثنائية فى مسيرته بـ كأس العالم 2026 بعيدا عن ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 12:38 صباحاً - سيكون النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على موعد مع محطة استثنائية جديدة في مسيرته الدولية، مع اقتراب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 التي تنطلق بعد 50 يوماً، منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

ووفقًا لما أورده موقع DaveOCKOP، المنتمي لنادي ليفربول، فإن مشاركة محمد صلاح المرتقبة مع منتخب مصر في المونديال المقبل ستكون مختلفة، حيث سيخوض بطولة دولية وهو ليس لاعبًا في صفوف ليفربول، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن هذه المرة تحمل طابعًا خاصًا في مسيرة النجم المصري، الذي ارتبط اسمه بليفربول لسنوات طويلة وشهد معهم أبرز فتراته الكروية على المستوى الأوروبي.

وأضاف أن محمد صلاح سيقود المنتخب المصري في رحلة التأهل والمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط تطلعات كبيرة لظهور قوي للفراعنة في النسخة المقبلة من البطولة العالمية، بينما يأتي هذا التطور في ظل مرحلة انتقالية محتملة في مسيرة اللاعب، ما يمنح مشاركته الدولية المقبلة بعدًا جديدًا، سواء على مستوى الخبرة أو القيادة داخل صفوف المنتخب.

محمد صلاح يزين تشكيل الجولة في الدوري الإنجليزي

من ناحية أخرى إختارت شبكة «هوسكورد» العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في التشكيلة المثالية للجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر فوزاً غاليًا على إيفرتون بنتيجة 2 -1 في المباراة التي جمعتهما بملعب «هيل ديكنسون ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة إيفرتون ضد ليفربول تألق محمد صلاح الذي سجل هدفاً رائعاً في الشوط الأول من زمن اللقاء، إستعاد على أُثره ذاكرته التهديفية مع ليفربول.

عادل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، رقماً تاريخياً للأسطورة ستيفن جيرارد، بعد أن سجل هدفًا لصالح فريقه في شباك إيفرتون، ويمتلك النجم المصري الآن 9 أهداف في مرمى إيفرتون في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليشارك جيرارد صدارة قائمة هدافي ديربي الميرسيسايد عبر التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 257 في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، ويعد الأول إيان راش برصيد 346 هدف والثاني روجر هانت برصيد 285 هدفًا، ويعد محمد صلاح رابع أكثر من سجل في تاريخ البريميرليج برصيد 193 هدف ويعد آلان شيرر مهاجم نيوكاسل السابق أكثر من سجل برصيد 260 هدف.