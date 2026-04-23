"الاعتماد والرقابة الصحية": تطوير المنشآت الصحية ودمج 13 منشأة معتمدة بـ"التأمين الصحي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 12:38 صباحاً - في إطار الجهود الوطنية المتواصلة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، وذلك عقب اجتماعها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أقرت منح الاعتماد لـ(13) منشأة صحية من مختلف القطاعات، وفقًا لمعايير «جهار» المعتمدة دوليًا من " ISQua " .

وفي سياق دعم جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات المتقدمة وعالية التخصص، وافقت اللجنة على منح الاعتماد الكامل لـ«مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح»، بعد استيفائه كافة متطلبات الجودة، بما يعزز تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير الدولية، خاصة في المناطق ذات الطابع السياحي.

كما قررت اللجنة منح الاعتماد الكامل لـ«مستشفى 15 مايو التخصصي بمحافظة القاهرة»، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في تأكيد واضح على التزام وزارة الصحة والسكان بتطبيق معايير الجودة ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية بمختلف منشآتها.

وفي دلالة على اتساع نطاق تطبيق معايير الجودة بمختلف القطاعات، حصلت «مستشفى أيادي 4040» لعلاج الأورام بمحافظة الإسكندرية، التابعة للقطاع الأهلي، على الاعتماد المبدئي، في خطوة تعزز جودة خدمات علاج الأورام، وترتقي بمستوى الأمان والكفاءة في الرعاية المقدمة للمرضى.

وعلى صعيد الرعاية الصحية الأولية، شملت القرارات تجديد الاعتماد المبدئي لـ«وحدة طب أسرة الجبايلة» بمحافظة دمياط، إلى جانب حصول (6) وحدات طب أسرة على شهادة الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير «جهار»، بما يعكس تقدمًا ملموسًا في تطوير خدمات الرعاية الأولية، وهي:

* وحدة طب أسرة الغوابين بمحافظة دمياط .

* وحدة طب أسرة شرمساح بمحافظة دمياط .

* وحدة طب أسرة كفر سعد البلد بمحافظة دمياط .

* وحدة طب أسرة المساعيد بمحافظة الشرقية .

* وحدة طب أسرة الريكو بمحافظة البحيرة .

* وحدة طب أسرة الشهيد احمد محمد محمد زيدان بمحافظة البحيرة .

كما تضمنت قرارات اللجنة منح الاعتماد لثلاث منشآت صحية خاصة، بعد استيفائها كافة معايير الجودة المعتمدة دوليًا، بما يعكس التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير «GAHAR» وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وشملت: عيادتين بمحافظة الأسكندرية وأخرى بالقاهرة .

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المرحلة الحالية تشهد حراكًا وطنيًا متسارعًا يعكس التزام مختلف مكونات القطاع الصحي بتطوير منشآتها وفق أحدث معايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزيتها للاندماج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف توحيد مستويات الجودة داخل القطاع الصحي، وتسريع وتيرة التطوير المؤسسي والفني للمنشآت الصحية، بما يحقق استدامة التحسين ويرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمة صحية آمنة وفعالة.

وشدد رئيس الهيئة على التزام لجنة اعتماد المنشآت الصحية الكامل بمبادئ الحيادية والشفافية في جميع إجراءات التقييم ومنح الاعتماد، مع التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصحية، بما يعزز من نزاهة وموضوعية قراراتها.

- للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

https://shorturl.at/fqBX4

- للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية:

https://shorturl.at/lzHQ3

- للتعرف على خدمات الدعم الفني وأنشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

https://forms.office.com/r/8MMFRujL