فيفا يوافق علي إقامة مباريات الدوريات المحلية خارج البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 11:28 مساءً -

اقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الموافقة على إقامة مباريات الدوريات المحلي خارج البلد، على عكس ما كان متبع فى السابق، حيث كانت تمانع لوائح بيت كرة القدم فى العالم، إقامة أى مباراة للدوريات الوطنية خارج بلادها الأساسية.

أكدت صحيفة جارديان البريطانية ان الاتحاد الدولي فيفا بصدر إصدار موافقة على السماح للدوريات بإقامة مباراة واحدة خارج بلدها لكل موسم، وأضاف التقرير أن الاتحاد الدولي يعمل حاليًا على بروتوكول جديد يسمح لكل دوري بنقل مباراة واحدة للخارج يتضمن موافقة الاتحادات الوطنية والقارية في البلاد التى تلعب بالخارج والبلاد المستضيفة قبل تمرير الطلب إلي فيفا، حتى يتم وضع ضوابط صارمة لضمان حماية اللاعبين وإعادة توزيع الإيرادات، بهدف تنظيم رواج المباريات الدولية واستفادة الأسواق التجارية، خاصة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة انه في العام الماضي، خطط برشلونة وفياريال لإقامة مباراة في ميامي بأمريكا ، كذلك ميلان وكومو في بيرث باستراليا، إلا أن الواضح يبشر بواقع جديد ومختلف فى الكرة العالمية .

كانت رابطة الدورى الإسبانى قد قررت إلغاء المباراة التى كانت مقررة بين برشلونة وفياريال فى مدينة ميامى الأمريكية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الليجا، وذلك بعد مراجعة الجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بإقامة اللقاء خارج إسبانيا، وبدوره، أعلن نادى برشلونة فى بيان رسمى احترامه وتقبله لقرار الإلغاء، مشيرًا إلى أنه كما احترم سابقًا قرار إقامة المباراة فى الولايات المتحدة، فإنه يتفهم الموقف الحالى للرابطة.

وأعرب النادى عن أسفه لضياع فرصة تعزيز صورة الدورى الإسبانى فى سوق استراتيجى يتمتع بقدرات كبيرة على النمو وتوفير الموارد للجميع، كما وجه برشلونة شكره لجماهيره فى الولايات المتحدة الأمريكية على دعمهم ومودتهم غير المشروطة، معربًا عن أسفه العميق لحرمانهم من فرصة مشاهدة مباراة رسمية للفريق فى بلدهم.