البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يغادران إلى باكستان صباح الغد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 11:28 مساءً -

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر سيغادران صباح الغد إلى باكستان لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الإيرانى بوساطة باكستانية، وأوضحت ليفيت أن هذا التحرك جاء استجابة لطلب من طهران لعقد اجتماع مباشر، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لمست تقدماً في الموقف الإيراني خلال الأيام الأخيرة، مما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمنح الدبلوماسية فرصتها كخيار أول دائماً.

وفيما يخص مشاركة نائب الرئيس جي دي فانس، أكدت المتحدثة أن فانس لا يزال منخرطاً بعمق في تفاصيل العملية، وأن قرار سفره إلى إسلام آباد سيتحدد بناءً على مسار المفاوضات، مؤكدة جاهزية الجميع للذهاب إذا استدعت الضرورة. وفي رسالة شديدة اللهجة، أشارت ليفيت إلى أن البحرية الإيرانية، التي كانت توصف بالأقوى في المنطقة، تراجعت لمستوى "القراصنة"، وهو ما يعكس حجم الضغوط العسكرية الأمريكية التي دفعت طهران نحو طاولة الحوار.