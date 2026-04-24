ترامب: إيران ترغب فى إجراء محادثات وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 11:28 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، أن إيران أبدت رغبة جادة في العودة إلى طاولة المفاوضات وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد، وأشار ترامب إلى أن الجانب الإيرانى يعتزم تقديم عرض دبلوماسي يلبي المطالب والشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية، في تحول وصفه مراقبون بأنه نتاج لسياسة الضغوط القصوى والحصار البحرى.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن المسئولين الأمريكيين المكلفين بالتفاوض، وعلى رأسهم الوفد المغادر إلى باكستان، يتعاملون مباشرة مع "الأشخاص الذين يتولون زمام الأمور" فعلياً في طهران الآن. وتعكس هذه التصريحات ثقة البيت الأبيض في أن الحشود العسكرية والقيود الاقتصادية الأخيرة أجبرت مراكز صنع القرار في إيران على مراجعة مواقفها والبحث عن مخرج سياسي للأزمة المتصاعدة.