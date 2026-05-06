محكمة النقض تلغى حكم بطلان عضوية نائبى مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 11:18 مساءً - قضت محكمة النقض، بالعدول عن حكم إحدى دوائرها الصادر ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهما محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور مستقل، والقضاء بعدم قبول الطعن.

 

 

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الطعن المقدم لم يختصم المطعون ضدهما اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون.

 

وقضت الهيئة العامة بتوحيد المبادئ القانونية لمحكمة النقض- صحة الاتجاه القانوني بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه عدم قبول الطعن لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا.

 

 

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

