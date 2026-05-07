العين يحسم لقب الدوري الإماراتي بخماسية أمام الشارقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 12:30 صباحاً - تُوج فريق العين رسميًا بلقب الدوري الإماراتي للمحترفين، بعد فوزه الكبير على نظيره الشارقة بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ24، ليؤكد “الزعيم” تفوقه ويحسم البطولة مبكرًا.

الشارقة ضد العين

دخل العين المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما حول عبدالكريم تراوري كرة عرضية إلى هدف برأسية متقنة سكنت الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية في بداية اللقاء.

وبعد خمس دقائق فقط، واصل العين ضغطه الهجومي، وتمكن كودجو لابا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15، بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، ليعزز تقدم “الزعيم” ويزيد من صعوبة المهمة على الشارقة.

ومع بداية الشوط الثاني، لم يتراجع أداء العين، حيث أضاف إريك الهدف الثالث في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يواصل الفريق تألقه الهجومي ويسجل سفيان رحيمي الهدف الرابع في الدقيقة 54 بعد هجمة منظمة أنهت أي آمال للشارقة في العودة.

واختتم المدافع المصري رامي ربيعة مهرجان الأهداف في الدقيقة 63، بعدما سجل الهدف الخامس برأسية قوية، ليؤكد تفوق العين الكامل في اللقاء ويضع بصمته في ليلة التتويج.

ترتيب الدوري الإماراتي

بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ليحسم رسميًا لقب الدوري الإماراتي للمحترفين.

أما الشارقة، فواصل معاناته هذا الموسم، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام البطل، في مباراة كشفت الفوارق الفنية بين الفريقين.