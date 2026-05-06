خالد هاشم: برنامج لربط المستثمرين الكبار بالموردين لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 11:55 مساءً - يارا الجنايني_ أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لدعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها بالمستثمرين الكبار والمشروعات الصناعية الكبرى، بما يضمن رفع كفاءة الموردين المصريين وتحسين قدرتهم التنافسية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج يستهدف تأهيل الموردين المحليين للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة عالميًا، بما يتيح لهم الاندماج في سلاسل الإمداد الخاصة بالصناعات الكبرى، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق تكامل صناعي داخل السوق المصري، وتعزيز فرص إحلال الواردات، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي في مدخلات الإنتاج، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد.

