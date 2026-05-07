منتخب الناشئين يستهل مشواره الآسيوي بالخسارة

منتخب الناشئين يستهل مشواره الآسيوي بالخسارةاستهل المنتخب اليمني للناشئين مشواره في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً، بالخسارة أمام نظيره الفيتنامي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز فيتنام هدف الفوز في الشوط الثاني عبر لاعبه قوانغ هونغ داو في الدقيقة 77.

ويلعب منتخبنا الوطني مباراته الثانية الأحد المقبل ويواجه فيها نظيره الإماراتي، فيما يخوض مباراته الأخيرة في هذه الدور يوم الأربعاء أمام كوريا الجنوبية.

وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما تُلعب مباريات المرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب بدءًا من الدور ربع النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتتأهل المنتخبات الثمانية التي تصل إلى الدور ربع النهائي مباشرة إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.