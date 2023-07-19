أقوى كريم معجزة لتبيض اليدين والقدمين من التشققات وإزالة سواد السنين في ثواني .. إليكم طريقة التحضير

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رياض - احمد صلاح - ان تقشير لون اليدين والقدمين من اهم ما تبحث عنه الكثير من السيدات اللاتي يعانون من اسودادها وتحولها الى اللون الداكن للبشرة خصوصا في المنطقتين.

حيث بالإمكان الاستفادة من تطبيق عدد من الوصفات الطبيعية والتي تساهم على تفتيح لون البشرة بسهولة بدون تعرض الجلد لأي التهابات، وفي ذات الوقت تكون الوصفة بتركيبة طبيعية آمنة من حيث الاستعمال بالأخص على البشرة الحساسة.

وفيما يلي أشهر وصفات التبييض المتاح استخدامها في المنزل لتبييض اليدين والقدمين.

اقوى كريم لتبيض اليدين والقدمين

من الممكن تبيض اليدين والقدمين عن طريق استعمال خلطات طبيعية تعمل على تفتيح الجلد بكل سهولة والحصول على الجلد نضر ومشرق والتخلص من أي تشققات قد تظهر على القدم بسبب عدم ترطيب الجلد بالقدر الكافي وفيما يلي أفضل خلطات طبيعية مخصصة لتبييض الجلد في هاتين المنطقتين.

خلطة النشا والليمون

تعتبر خلطة النشا مع الليمون من بين الوصفات الأفضل التي تعمل على تعزيز نضارة البشرة، والتخلص من قشور القدمين، وتفتيح لون الجلد والطبقة السطحية من بشرة اليدين، ومن الممكن أن تستخدم خلطة الليمون والنشا كما يلي:

امزجي الليمون والنشا مع كمية من ماء الورد، وتطبيق المكونات على اليدين وعلى القدمين.

يراعى تدليك الوصفة على البشرة سواء على اليد أو القدم في حركة دائرية، وتترك الخلطة على البشرة مدة تصل إلى 15 دقيقة.

يغسل الجلد بالماء الفاتر ومن ثم يمكنك ترطيب البشرة بعد كل مرة تستخدمي فيها مزيج النشا والليمون.

خلطة تفتيح القدمين بالبيكينج بودر

يمكنك تبيض اليدين والقدمين من خلال استعمال البيكينج بودر مع قشر الليمون، وتستطيعين استخدام قشر الليمون وغمسه في البيكينج بودر وفرك جلد القدمين من الأعلى ومن الأسفل برفق، والاستمرار في تدليك الجلد 5 د، ثم غسل البشرة بالماء الفاتر، وترطيب القدمين بالفازلين والكريم، أو القليل من زيت الجليسرين، ويفضل تكرار استعمال تلك الوصفة مرتين كل أسبوع.

تبييض اليدين بمقشر القهوة

اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة من الكريم المرطب، وملعقة زبادي وعصير ليمون، وقومي بتطبيق الخليط على اليدين ربع ساعة، ويمكنك ترك الماسك على اليدين 10 د، ثم غسل الجلد بماء فاتر.