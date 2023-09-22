نتنياهو: سنبني ممراً من السلام مروراً بالإمارات والأردن

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الرياض - روايدا بن عباس - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل على عتبة التطبيع مع السعودية، مؤكدا انه يمكن تحقيق السلام مع المملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

حيث ان السلام بين إسرائيل والسعودية سيخلق شرق أوسط جديد، وفقا لنتنياهو.

وشدد على انه "لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية".

وتابع نتنياهو قائلا: "سنبني ممرا جديدا من السلم والرفاه بين آسيا وأوروبا مرورا بالإمارات والأردن".

وعَدّ أن "السلم لا يقوم إلا إذا كان مستندا على الحقيقة وعدم شيطنة الشعب اليهودي".



وأضاف أن "معاداة السامية يجب أن ترفض أينما كانت سواء في الجامعات أو في قاعات الأمم المتحدة"



وأضاف: "حققنا إنجازا هائلا بتوقيعنا على 4 اتفاقات سلام مع 4 دول عربية... جميعنا ينعم بثمار اتفاقيات السلام مع الدول العربية، ونحو مليون إسرائيلي زاروا الإمارات".



وقال نتنياهو إن "الممرّ الواصل بين الهند وأوروبا، يمثل تحولا تاريخيا بالنسبة إلى بلادي".



وذكر أن "إسرائيل كانت بلدا معزولا عن محيطها عام 1948، أما الآن فخريطة الشرق الأوسط ستتغير تماما بالنسبة لنا".

التحريض على السلطة الفلسطينيّة



وقال نتنياهو إن "على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يتوقف عن نشر المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي".



وذكر أن "على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن بث الكراهية ضد اليهود، ليسود السلام، ولنا الحق في دولة على أرض إسرائيل".



وأضاف أن "دائرة السلام تتسع، وأعتقد أن الطريق الحقيقي نحو سلام حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين، يمكن تحقيقه أخيرا".