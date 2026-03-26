ترامب: لا نحتاج مضيق هرمز وإنتاجنا النفطى يفوق كل من السعودية وروسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 09:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مضيق هرمز، مؤكدًا أن إنتاجها النفطي يفوق إنتاج كل من السعودية وروسيا، في إشارة إلى قدرة واشنطن على تجاوز أي اضطرابات في الممر المائي الحيوي.

وأضاف ترامب أنه ليس متلهفًا لإبرام اتفاق مع إيران في الوقت الحالي، مشددًا على أن لدى الولايات المتحدة "الكثير من الأهداف" التي تسعى لضربها قبل انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ على قطعة عسكرية أمريكية "ثمينة للغاية"، مؤكدًا أن الدفاعات الأمريكية نجحت في إسقاطها جميعًا، كما لفت إلى تدمير مخزون كبير من الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية.