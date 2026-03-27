OECD: معدل النمو العالمي كان متماسكًا قبل اندلاع حرب إيران وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 12:00 صباحاً - سمر السيد_ أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” بأن معدل نمو الاقتصاد العالمي كان متماسكًا بشكل جيد قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأنه كان من الممكن أن يرتفع بنسبة 0.3 نقطة مئوية لولا تصاعد الصراع.

وتتوقع المنظمة أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 2.9% في العام الجاري 2026، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3% في العام المقبل 2027. ويفترض التقرير الصادر اليوم الخميس أن اضطرابات قطاع الطاقة ستخف حدتها بدءًا من منتصف 2026، على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب.

وأشار التقرير، الذي نقل موقع يورو نيوز، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة سيزيد بشكل ملحوظ من تكاليف الشركات، ويرفع معدل تضخم أسعار المستهلكين، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على معدل النمو الاقتصادي العالمي.

كما نبه التقرير إلى ارتفاع سعر اليوريا، أحد أهم الأسمدة النيتروجينية، بأكثر من 40% منذ منتصف فبراير الماضي، وهو ما قد يقلل من إنتاج المحاصيل في عام 2027.

ومن المتوقع أن يكون أداء اقتصاد الولايات المتحدة أفضل من مناطق أخرى هذا العام، حيث سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.1% في 2025، ورفعت توقعات المنظمة لنموه في 2026 إلى 2% بزيادة 0.3 نقطة مئوية. ومع ذلك، تتوقع المنظمة أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% في 2027، بانخفاض 0.2 نقطة عن التوقعات السابقة، مع احتمال تعويض تباطؤ نمو الدخل الحقيقي والإنفاق الاستهلاكي جزئيًا من خلال الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة للصين، فمن المتوقع أن يصل معدل نمو اقتصادها إلى 4.4% في 2026، ثم يتباطأ إلى 4.3% في 2027. وأرجعت المنظمة هذا التباطؤ إلى انتهاء الدعم الحكومي للاستهلاك، وارتفاع أسعار واردات الطاقة، والتعديلات الجارية في قطاع العقارات، بحسب موقع يورو نيوز.

