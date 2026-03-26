رئيس وزراء لبنان : إسرائيل دمرت جسور الليطانى لعزل الجنوب وسنلجأ لمجلس الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 09:30 مساءً - قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إن إسرائيل فجّرت معظم الجسور الواقعة على نهر الليطاني، بهدف فصل المنطقة عن باقي الأراضى اللبنانية، معتبرًا أن ما يجري يشير إلى مخطط لعزل الجنوب بشكل كامل.

وأضاف أن التهجير الجماعى جنوب الليطانى وقضم الأراضى يمثلان مؤشرًا خطيرًا على عدم عودة المدنيين، مؤكدًا أنه طلب من وزير الخارجية التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الإجراءات الإسرائيلية.