انت الأن تتابع خبر أقوى إختبار شخصية يكشف قدرتك الخفية عبر شكل الفراشة التي تفضلها في الصورة .. هل لديك حاسة سادسة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تعتبر الفراشات مجرد حشرات جميلة ورشيقة، الا أنها أيضًا عبارة غن رموز للتحول والحرية والروحانية حيث ان هذه الفراشات التي سوف نعرضها لكم في الصورة تكشف قدراتك الخفية التي قد لا تعلمها حتى أنت عن نفس.

وعبر اختيار أحد هذه الفراشات الثلاث ، بالإمكان معرفة المزيد عن قدرتك الرائدة التي سوف تساعدك في حياتك وحياتك المهنية.

الفراشة رقم 1

إذا اخترت هذه الفراشة ، فإن قدرتك الرائدة هي الإبداع . لديك خيال غني ، تحب التجربة وخلق شيء جديد. أنت لا تخشى المخاطرة وتجاوز المألوف. يمكن أن يتجلى إبداعك في مجالات مختلفة: الفن ، والعلوم ، والأعمال التجارية ، والاتصالات. يمكنك أن تكون فنانًا أو كاتبًا أو مخترعًا أو رائد أعمال أو قائدًا عظيمًا. الشيء الرئيسي هو عدم قمع إبداعك ومنحه الحرية.

لتطوير الإبداع ، يمكنك استخدام تقنيات مختلفة تحفز التفكير الإبداعي وتساعدك على الخروج بأفكار جديدة. على سبيل المثال ، يمكنك تغيير وجهة نظرك بشأن مشكلة ما ، أو كتابة ارتباطات مجانية ، أو الذهاب للتنزه ، أو الدخول في حالة “التدفق” ، وعدم الخوف من الخوف والأخطاء. يمكنك أيضًا تجربة كتابة القصص التي تنمي الخيال والأصالة.

الفراشة رقم 2

إذا اخترت هذه الفراشة ، فإن قدرتك الرائدة هي الحدس . أنت حساس للغاية تجاه العالم من حولك ونفسك. أنت تعرف كيف تستمع إلى قلبك ومطالبات الكون. غالبًا ما تتصرف بناءً على صوت داخلي نادرًا ما يخذلك. يمكن أن يتجلى حدسك في مجالات مختلفة: علم النفس ، الطب ، الباطنية ، الروحانية. يمكنك أن تكون معالجًا أو معالجًا أو متوسطًا أو مدرسًا ممتازًا. الشيء الرئيسي هو عدم تجاهل حدسك والثقة فيه.

لتطوير الحدس ، يمكنك استخدام طرق مختلفة تساعد على زيادة الحساسية تجاه نفسك والعالم من حولك. على سبيل المثال ، يمكنك التأمل وممارسة اليقظة والاستماع إلى جسدك وعواطفك وكتابة أحلامك ولعب ألعاب بديهية مثل التارو أو الأحرف الرونية. يمكنك أيضًا الوثوق بصوتك الداخلي والاطلاع على نصائحه عمليًا.

الفراشة رقم 3

إذا اخترت هذه الفراشة ، فإن قدرتك الرائدة هي المنطق . لديك تفكير تحليلي ممتاز ، تحب حل المشكلات وإيجاد الحلول المثلى. أنت لا تتأثر بالعواطف والأحكام المسبقة ، بل تعتمد على الحقائق والأدلة. يمكن أن يتجلى منطقك في مجالات مختلفة: الرياضيات ، والفيزياء ، والبرمجة ، والقانون. يمكنك أن تكون عالِمًا أو مهندسًا أو مبرمجًا أو محاميًا ممتازًا. الشيء الرئيسي هو عدم نسيان العامل البشري والمرونة.

لتطوير المنطق ، يمكنك استخدام مهام مختلفة تتطلب التفكير التحليلي وحل المشكلات. على سبيل المثال ، يمكنك حل الألغاز ، والألغاز المتقاطعة ، والسودوكو ، والشطرنج ، ومشاكل الرياضيات. يمكنك أيضًا قراءة الأدبيات العلمية أو تعلم لغات أو برمجة جديدة أو مناقشة وجهة نظرك