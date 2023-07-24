انت الأن تتابع خبر بدون خدش.. طريقة ذكية لـ تنظيف طاسة القلي التيفال من الدهون والحروق بمكون ليس له مثيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان الطاسات الموجودة في المطبخ تتنوع ما بين الألومنيوم العادية والاستيل والتيفال، الا ان النوعية التيفال تعتبر من بين الأدوات التي يمكن أن تتأثر سريعًا باستعمالها المتكرر نتيجة عدم الاهتمام بها.

لهذا السبب ترغب ربات المنازل في معرفة الطرق الصحيحة والتي سيكون من السهل تنظيف الطاسة المصنوعة من التيفال وفي هذه السطور سوف نعرض لكم بالتفصيل أهم المكونات المنظفة التي لا تؤثر على السطح الخارجي، مع معرفة كيفية التنظيف بدون خدش لطبقة الطلاء الخارجية للطاسة

طريقة تنظيف طاسة القلي التيفال

في الكثير من الأحيان تتعرض طاسات القلي إلى الخدش والتلف، ربما قد لا تكون صالحة للاستعمال مرة أخرى فيكون الطهي فيها غير صحي على الإطلاق بسبب تعرض الطلاء الخارجي للخدش نتيجة سوء طرق التنظبف والاعتماد على الطرق والوسائل غير الصحيحة في جلي الطاسة، ولكن مع كثرة استخدام تلك النوعية من الطاسات في أغراض التسخين والقلي للأطعمة، أصبح من الضروري الاعتماد على أفضل الطرق المقترحة التي يمكن به التخلص من طبقة الرواسب والدهون الموجودة على التيفال طريقة الخل لتنظيف طاسة القلي التيفال الخل من المقادير المميزة لتنظيف نوعيات الطاسة التيفال، وأهم المكونات نذكرها فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من الخل.

ماء ساخن.

ملح طعام.

جل التنظيف.

خطوات التنظيف

املأي الطاسة بالخل والماء وكل المكونات.

بعد أن يتم ترك الخليط يغلي على النار ترفع الطاسة.

الخطوة التالية تكون بمسح الطاسة بواسطة إسفنجة مناسبة مع الجل المنظف.

بعد التخلص من دهون الطاسة يمكنك غسلها بالماء الفاتر.

طريقة أخرى لتنظيف الطاسة التيفال

من الممكن أن تقومي بخلط المكونات الآتية لتنظيف الطاسة التيفال:

المكونات

ربع كوب من كربونات الصوديوم.

ماء مغلي.

سائل الصابون.

عصير ليمون.

خطوات تنظف الطاسة

يتم ملأ الطاسة بالماء مع الصابون السائل، ومن ثم ترفع على النار حتى تغلي.

أضيفي بعد ذلك الليمون والكربوناتو، ومن ثم أطفئي النار.

اتركي المزيج حتى يفقد الحرارة تماما، ومن ثم ابدئي في تنظيف الطاسة.

اغسلي الطاسة بالقليل من الصابون والإسفنجة، ومن ثم يتم جلي الطاسة ثم شطفها بالماء.

طريقة أخرى لتنظيف الطاسة التيفال

هناك طريقة أخرى لتنظيف الطاسة بدون حدوث أي تجاريح أو خدوش عن طريق استخدام الخل وبيكربونات الصودا والماء ويتم مزج المكونات جيدا مع بعضهم البعض ثم قومي بعد ذلك بوضع الخليط في الطاسة وتترك على النار لمدة 5 دقائق ثم قومي بعد ذلك بكب الماء وقومي بفركها بالاسفنجه والصابون جيدا ثم غسلها جيدا بالماء