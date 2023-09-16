انت الأن تتابع خبر ثمرة ربانية من الطبيعة شراب معجزة موجود في كل مطبخ.. يضبط السكر في الدم وينسف الكرش ويذيب الدهون ويحمي القلب ويمنع هشاشة العظام وعشرات من الفوائد التي تحتاج اليها..تعرف عليها ؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عصير الطماطم الطازج هو واحد من أفضل العصائر الطبيعية التي ينصح بها خبراء التغذية. فمحتواه الغني بالعناصر الغذائية والقليل من السعرات الحرارية جعله واحدًا من أفضل العصائر والمشروبات الطبيعية التي تعود على الجسم بالفوائد الصحية.

من بين الفوائد الصحية لعصير الطماطم هو تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان. فهو يحتوي على نسب عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تساهم في مقاومة الأورام السرطانية، وخاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئتين وسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لموقع "ويب طب".

بالإضافة إلى ذلك، يساهم عصير الطماطم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. فهو يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية. وذلك بسبب احتوائه على الألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، والبوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في اعتدال ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية، والكالسيوم الذي يقلل من خطر تجلط الدم ويساهم في السيطرة على مستويات ضغط الدم.

علاوة على ذلك، يدعم عصير الطماطم عمل الجهاز الهضمي بشكل فعال. فهو يقاوم التهابات الجهاز الهضمي ويمنع عسر الهضم ويعالج الإمساك. كما يساعد في الوقاية من حصى الكلى والمرارة ويعزز صحة القولون.

وأخيرًا، يساهم عصير الطماطم في إنقاص الوزن بسبب قلة سعراته الحرارية وغناه بالألياف الغذائية. فالألياف تعمل على زيادة مدة الشعور بالشبع وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام.

تحتوي الطماطم على الألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص السكريات من الجهاز الهضمي.

بفضل احتوائها على الكالسيوم وفيتامين ك، يعزز عصير الطماطم صحة العظام ويحميها من الهشاشة. كما يعزز فيتامين ك الأوستيوكالسين الذي يساهم في ترسيخ الكالسيوم في العظام.

يحمي عصير الطماطم العينين ويعزز النظر بفضل احتوائه على فيتامين أ. كما يساهم في الوقاية من العشى الليلي.