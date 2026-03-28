عاجل.. 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة لشركة بي بي في مصر خلال 2026/2027

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 05:11 مساءً - تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سفينة الحفر فالاريس دي إس 12، التي وصلت إلى مصر لبدء برنامج حفر 5 آبار جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، لصالح شركتي بي بي الانجليزية وأركيوس إنرجي، الكيان الاستثماري المشترك بين بي بي وأدنوك الإماراتية.

وأكد الوزير أن تكثيف أنشطة حفر الآبار الجديدة يمثل أولوية رئيسية للوزارة، سواء لفتح آفاق جديدة للاكتشافات أو لتعزيز إنتاج الحقول القائمة، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بما يدعم تنفيذ خطة زيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا، ويحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز.

وأشار إلى أن التزام الشركات العالمية بتنفيذ برامج الحفر يعكس الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات والسياسات التحفيزية، في مقدمتها انتظام سداد مستحقات الشركاء، مع قرب الانتهاء من تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، إلى جانب توفير حوافز مشجعة لضخ استثمارات جديدة، خاصة في مناطق البحث والاستكشاف الواعدة.

وقام الوزير بجولة تفقدية على متن السفينة لمتابعة جاهزيتها، حيث تستهدف تنفيذ أعمال حفر آبار فيوم 4 وغراب وRw لصالح بي بي، إلى جانب البئرين الاستكشافيين أتول غرب ونوفريت لصالح أركيوس إنرجي.

ومن المخطط أن يبدأ بئر فيوم 4 الإنتاج في يوليو المقبل بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بما يسهم في دعم الإمدادات المحلية، خاصة خلال فصل الصيف، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء، وتقليل جزء من فاتورة الاستيراد.

وأشاد الوزير بنشاط شركة بي بي باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، وشريكًا استراتيجيًا يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أن الشركة تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع في أنشطة الحفر بالبحر المتوسط.

ومن المقرر أن تضخ بي بي استثمارات جديدة تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار في مصر خلال العام المالي 2026/2027، في مجالات الاستكشاف وتنمية حقول الغاز.

كما ثمن الوزير اختيار “أركيوس إنرجي” لمصر كنقطة انطلاق لأعمالها ومركزًا للتوسع في أسواق المنطقة.

شارك في الجولة المهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة “بي بي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي للشركة في مصر، ومن قيادات القطاع سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي.

