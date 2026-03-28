اليوم.. طوارئ بالتنمية المحلية لتنفيذ خطة الـ9 مساءً من أجل ترشيد الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 12:30 مساءً - تشهد وزارة التنمية المحلية حالة من الطوارىء فى غرف العمليات للشبكة الوطنية للسلامة والطوارىء لمتابعة ضبط إيقاع الشارع المصري وتوفير 1.1 مليار دولار شهرياً هي قيمة الزيادة في فاتورة استيراد الوقود، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، تبدأ المحافظات من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، لإغلاق المحلات وسط رقابة صارمة تهدف لخفض أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنسب قياسية.

حيث ان وزارة التنمية المحلية هى الجهة التنفيذية في تحويل قرارات مجلس الوزراء إلى واقع منضبط على الأرض، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والأمنية المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية.

آليات متابعة التنمية المحلية تنفيذ القرار

وضعت وزارة التنمية المحلية خطة المتابعة اللحظية لضمان الامتثال الكامل، وتتضمن هذه الخطة:

اللجان الميدانية: انتشار فرق من "صوتك مسموع" ومسؤولي المتابعة بالأحياء والمراكز لرصد أي مخالفات بعد الساعة 9 مساءً.

الربط الإلكتروني: متابعة نسب الاستهلاك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتدخل الفوري في المناطق التي لا تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الإضاءة.

التنسيق مع الأمن: تسيير دوريات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان الإغلاق الفعلي للمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح.

خارطة الإغلاق والترشيد بالمحافظات

تتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ الإغلاق وفقاً للتصنيفات التالية:

المحلات والمولات والمطاعم: الإغلاق في 9 مساءً طوال الأسبوع (مع تمديد لساعة واحدة يومي الخميس والجمعة)، مع السماح لخدمات "التوصيل" بالعمل 24 ساعة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي المحدود.

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية: إغلاق كامل للمباني والمنشآت في 6 مساءً، وهو إجراء رمزي وعملي يعكس قدوة الأجهزة الحكومية في الترشيد.

الإعلانات والطرق: إطفاء لوحات الإعلانات المضيئة على المحاور الرئيسية وتخفيض إنارة الشوارع للحد الأدنى، مع مراعاة معايير الأمن العام.

المستثنون من الرادار الرقابي

أكدت التنمية المحلية أن لجانها لن تقترب من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، وهي:

القطاع الصحي: (صيدليات، مستشفيات، مراكز طبية).

قطاع الغذاء: (سوبر ماركت، بقالة، أفران، محلات خضار وفاكهة).

القطاع الصناعي ومحطات الوقود: لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج أو سلاسل الإمداد.

العقوبات لمخالفين القرار

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة التدرج في العقوبات مع الحسم

المرحلة الأولى: التنبيه والإنذار الفوري مع توقيع محضر مخالفة.

المرحلة الثانية: الغرامة المالية المشددة طبقاً لقانون المحال العامة.

المرحلة الثالثة: الغلق الإداري للمنشأة وتشميعها في حال الإصرار على استهلاك الطاقة بعد المواعيد المقررة.