إنخفاض مفاجئ الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 27...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 03:33 مساءً - بعد موجة هبوط سريعة في ختام تعاملات أمس دخلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2026 مرحلة من الهدوء الحذر كأن السوق قرر الوقوف قليلًا لالتقاط الأنفاس في ظل مشهد عالمي غير مستقر وتحركات محدودة في البورصات الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقرت الأسعار عند مستويات شبه ثابتة مقارنة ببداية اليوم حيث:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7714 جنيهًا ليبقى في قمة هرم الأعيرة من حيث القيمة.

في الفئة الأكثر تداولًا دار سعر جرام الذهب عيار 21 حول 6750 جنيهًا محافظًا على موقعه كمؤشر رئيسي لحركة السوق المحلية.

أما عيار 18 فقد سجل نحو 5786 جنيهًا ليستمر كخيار أقل تكلفة للمشترين.

بالنسبة للجنيه الذهب فقد استقر عند مستوى 54000 جنيه دون احتساب المصنعية أو أي رسوم إضافية.

ماذا يحدث في سعر الذهب بالسوق العالمية؟

على الساحة الدولية يبدو أن الذهب يتحرك داخل نطاق ضيق بعد أن فقد بريقه مؤقتًا خلال جلسة الأمس حيث تراجعت الأونصة بنسبة 1.7% لتلامس مستوى 4412 دولار قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف وتستقر بالقرب من 4454 دولارًا.

ورغم أن المعدن النفيس كان قد اقترب في وقت سابق من مستوى 4600 دولار إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا الزخم، ليتراجع مع ضعف الإقبال ثم يدخل في مرحلة توازن.