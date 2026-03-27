طبيبة تنصح عبر "دوت الخليج".. كيف تفهمين العلامات الأولى لانقطاع الطمث والتعامل المناسب معها؟

تمرّ المرأة خلال حياتها بمراحل بيولوجية ونفسية متعاقبة، لكل منها خصوصيتها وتحدياتها؛ إلا أن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث تبقى من أكثر المراحل التي تحتاج إلى وعيٍ، فهمٍ وطمأنينة.

لأن هذه المرحلة لا تبدأ فجأة، ولا تعني أن المرأة باتت مريضةً أو فقدت حيويتها؛ بل هي مرحلةٌ انتقالية طبيعية، يمر فيها الجسم بسلسلةٍ من التغيرات الهرمونية، التي قد تنعكس على الصحة الجسدية، النفسية، النوم، الطاقة، المزاج ونمط الحياة اليومي بشكلٍ عام.

بالنسبة للسيدات بعد سن 40، تصبح هذه المرحلة أقرب وأكثر وضوحاً، وقد تبدأ معها تساؤلاتٌ كثيرة: لماذا تغيَرت طبيعة الدورة الشهرية؟ لماذا أصبحت الهبات الساخنة أكثر تكراراً؟ لماذا لم أعد أنام كما كنتُ من قبل؟ ولماذا أشعر أحياناً بأن ذهني أقل صفاء أو أن مزاجي أكثر تقلباً؟ هذه الأسئلة طبيعية جداً، والإجابة عنها تبدأ من فهم ما يحدث داخل الجسم.

للخوض أكثر في علامات انقطاع الطمث قبل هذه السن، وتحديدًا قبل الأربعين؛ تشرح لنا الدكتورة راضية ريجيس يونس، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى NMC Royal دبي في مقالة اليوم، لأبرز تفاصيل عملية انقطاع الطمث، العلامات الأولى التي تُنبأنا بقرب حدوثه، وكيفية التعامل معها بشكلٍ جيد على الناحيتين الجسدية والنفسية.

ماذا يحدث أثناء انقطاع الطمث؟

في هذه المرحلة؛ يبدأ المبيضان تدريجياً بتقليل إنتاج هرموني الإستروجين والبروجستيرون، وهما من الهرمونات الأساسية التي تؤثر في الجهاز التناسلي، العظام، القلب، الجلد، والدماغ، وحتى في الإحساس العام بالاستقرار النفسي والبدني. ولأن الانخفاض لا يكون مفاجئاً بل متذبذباً ومتدرجاً، فإن الأعراض بدورها لا تكون متشابهةً لدى جميع النساء، بل تختلف من سيدةٍ إلى أخرى في الشدة، النمط والتوقيت.

أكثر ما يلفتُ انتباه المرأة في العادة هو تغيَر الدورة الشهرية. فقد تصبح غير منتظمة، أو تتباعد فتراتها، أو تزيد كثافتها أحياناً ثم تقلَ في مراتٍ أخرى. بعض السيدات قد يظننَ أن هذا التغير أمرٌ عابر ولا يحتاج لاهتمام؛ وبينما يجب الانتباه إلى أن عدم انتظام الدورة في هذه المرحلة قد يكون طبيعياً، إلا أن النزيف الشديد أو المطوّل أو المتكرر بشكلٍ غير معتاد يحتاج دائماً إلى تقييمٍ طبي، لأن التشابه في الأعراض لا يعني دومًا أن السبب واحد.

الدكتورة راضية ريجيس يونس استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى NMC Royal دبي

من بين الأعراض التي كثيراً ما تؤثر في جودة الحياة عند السيدات في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، الهبات الساخنة والتعرق الليلي. وهي من العلامات الشائعة المرتبطة بتغيَرات الإستروجين؛ وقد تشعر فيها المرأة بارتفاعٍ مفاجئ في حرارة الجسم، خاصةً في الوجه، العنق والصدر، كما قد يترافق ذلك مع احمرارٍ أو خفقان أو تعرق شديد، وأحياناً مع شعورٍ مفاجئ بعدم الارتياح. عندما تتكرر هذه النوبات ليلاً، فإنها تؤثر في النوم وتؤدي إلى إرهاقٍ متراكم خلال النهار، وهو ما قد ينعكس بدوره على المزاج، التركيز والنشاط العام.

النوم من الأمور الأساسية التي تشهد اضطراباتٍ عميقة ناجمة عن انقطاع الطمث، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:

لماذا يؤثر انقطاع الطمث على النوم؟

بحسب الدكتورة يونس؛ النوم في هذه المرحلة يستحق اهتماماً خاصاً، لأن كثيراً من السيدات يشتكينَ من الأرق أو الاستيقاظ المتكرر أو صعوبة العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ. وقد تعتقد بعض النساء أن المشكلة نفسية فقط أو مرتبطة بالضغوط اليومية، لكن الحقيقة أن التغيَرات الهرمونية نفسها قد تلعب دوراً مباشراً في اضطراب النوم. ومع تكرار هذه المشكلة، تبدأ المرأة بالشعور بالتعب، العصبية، وضعف التركيز، وكأن الجسم لم يعد يستعيدُ طاقته كما في السابق.

إلى جانب ذلك، تمرَ بعض السيدات بتغيَراتٍ في الحالة النفسية قد لا ينتبهنَ في البداية إلى ارتباطها بهذه المرحلة. فقد يظهر القلق بصورةٍ أوضح، أو تزداد الحساسية الانفعالية، أو تشعرُ المرأة بالحزن أو سرعة الغضب أو التوتر دون سببٍ مباشر واضح. لا يعني ذلك بالضرورة وجود اضطرابٍ نفسي مرضي، لكنه يشير إلى أن الدماغ يتأثر هو الآخر بالتقلبات الهرمونية، خاصةً أن الإستروجين (الهرمون الأنثوي) يُسهم في تنظيم بعض النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج والشعور بالاستقرار.

في مجلات المرأة، كثيراً ما يتم الحديث عن هذه المرحلة من زاوية الأعراض الجسدية فقط، بينما تغيب أحياناً الجوانب النفسية والاجتماعية التي لا تقلَ أهمية. فالسيدة بعد سن 40 قد تكون في مرحلةٍ تتحمل خلالها مسؤولياتٍ عائلية كبيرة، أو تتعامل مع تغيَراتٍ في حياتها الشخصية أو المهنية، أو تبدأ بمراجعة صورتها الذاتية وتغيَرات جسدها، عمرها ومكانتها. ولهذا فإن ما قبل انقطاع الطمث ليس فقط مسألة هرمونات، بل هو أيضاً مرحلةٌ تحتاج فيها المرأة إلى المزيد من التعاطف مع نفسها، وإلى بيئةٍ داعمة تتفهم ما تمرَ به.

ما العلامات الأخرى لمرحلة ما قبل انقطاع الطمث؟

للأسف، فإن هذه المرحلة قد يكون لها تأثيراتٌ كثيرة على أجسامنا نحن النساء..

فمن التغيَرات التي قد تلحظها بعض النساء أيضاً، جفاف الجلد، تساقط الشعر أو تغيَر ملمسه، زيادة الوزن أو تبَدل توزيع الدهون في الجسم، خصوصاً في منطقة البطن. هذه التغيَرات قد تبدو للبعض شكليةً فقط، لكنها في الحقيقة تحمل أبعاداً صحية مهمة؛ لأن تراكم الدهون في منطقة البطن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية، اضطرابات السكر وارتفاع الضغط، وهي أمورٌ تصبح أكثر أهمية مع تقدم العمر وانخفاض مستوى الإستروجين.

كما أن صحة العظام تدخل في دائرة الاهتمام بقوة في هذه المرحلة. فالإستروجين يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على كثافة العظام، ومع تراجعه تبدأ العظام بفقدان جزءٍ من هذه الحماية الطبيعية. لذلك فإن إهمال التغذية المناسبة أو النشاط البدني أو الفحوصات الدورية قد يجعل المرأة أكثر عرضةً لضعف العظام أو هشاشتها مع مرور الوقت. هذا لا يعني أن الخطر يحدثُ فجأة، لكنه يتطور بصمت، ولهذا فإن الوقاية المبكرة تُعدَ أكثر أهميةً من الانتظار حتى ظهور المشكلة.

كيف نستعدُ لمرحلة ما قبل انقطاع الطمث؟

كما ذكرت الدكتور يونس أعلاه، التغذية هي أبرز عاملٍ لتخطي مضاعفات مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، بحيث تكونين في أعلى جهوزيةٍ جسدية عند الوصول إليها.

التغذية هنا ليست وسيلةً للحفاظ على الوزن فقط، بل هي جزءٌ أساسي من خطة العناية بالنفس. فالمرأة في هذه المرحلة تحتاجُ إلى نظامٍ غذائي متوازن، يدعم العظام، العضلات، الطاقة، المناعة والمزاج. ويشمل ذلك:

• تناول البروتين بشكلٍ كافٍ.

• الحصول على مصادر جيدة من الكالسيوم وفيتامين D.

• الإكثار من الخضروات والفواكه.

• تقليل السكريات الزائدة، الأطعمة المُصنعة والدهون المشبعة.

عوامل حياتية ونفسية عدة تُساعد المرأة لتجاوز مرحلة ما قبل انقطاع الطمث بأمان

كما أن بعض النساء قد يلاحظنَ أن الكافيين أو الأطعمة الحارة أو بعض المشروبات، قد تزيد من الهبات الساخنة أو اضطراب النوم، ما يجعل الانتباه للعادات اليومية أمراً مهماً.

الرياضة أيضاً من أكثر العوامل التي تُحدث فرقاً حقيقياً في هذه المرحلة، تؤكد استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى NMC Royal. وتضيف: "ليست الرياضة هنا مجرد وسيلةٍ لحرق السعرات، بل أداةٌ لتحسين المزاج، النوم، الدورة الدموية، صحة العظام، المرونة والحفاظ على الكتلة العضلية. المشي المنتظم، تمارين المقاومة الخفيفة، وتمارين التوازن والتمدد، كلها أنشطة مفيدة، ويمكن تكييفها بحسب عمر السيدة ووضعها الصحي. إنما الأهم هو الاستمرارية، لأن التأثير التراكمي للنشاط البدني أكبر بكثير من أي مجهودٍ متقطع أو مؤقت."

من الجوانب التي لا يجب تجاهلها كذلك، الصحة الجنسية والعلاقة الزوجية. فبعض النساء قد يعانينَ من جفافٍ مهبلي أو شعورٍ بعدم الراحة أو تغيَرٍ في الرغبة الجنسية نتيجة التبدلات الهرمونية، الإرهاق، اضطراب النوم وتراجع المزاج. وهذه مسائل طبيعية وشائعة أكثر مما تتصور كثيرٌ من السيدات، لكن الحرج الاجتماعي للأسف، ما زال يمنع بعضهنَ من مناقشتها. والحقيقة أن التحدث عنها مع الطبيبة، يفتح الباب لحلولٍ فعالة تساعد المرأة على استعادة راحتها وجودة حياتها، كما أن الحوار الصريح مع الشريك يلعب دوراً مهماً في تخفيف التوتر وتعزيز التفاهم.

ما خطورة النصائح العشوائية على صحة النساء؟

الحقيقة لا يمكننا، ونحنُ نستعرض لتوجهاتٍ طبية مختصة في هذه المقالة مع الدكتورة يونس، إغفال الحديث عن النصائح العشوائية التي يتبناها بعض الأفراد؛ سواء في الجلسات الضيقة بين الأهل والصديقات، أو على نطاقٍ أوسع من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي باتت مسرحًا غير منضبط للكثير من هذه الممارسات الخاطئة.

وتؤكد الدكتورة يونس أنه لا ينبغي أن تنساق المرأة خلف النصائح العشوائية أو المُكملات التي يتم الترويج لها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عناوين براقة تُوحي بأنها حلولٌ سحرية لهذه المرحلة. بعض المنتجات قد لا تكون فعالة، تضيف يونس؛ وبعضها قد يكون غير مناسب طبياً، خاصة لمن لديهنَ تاريخٌ مرضي معين أو يتناولنَ أدوية مزمنة. لذلك تبقى الاستشارة الطبية هي الأساس، سواء عند التفكير في العلاج الهرموني أو العلاجات البديلة أو المكملات الغذائية، أو حتى عند تقييم الحاجة إلى فحوصٍ معينة.

زيارة الطبيبة النسائية في هذه المرحلة ليست زيارة مرتبطة بالشكوى فقط، بل جزءٌ من الرعاية الوقائية المهمة، تنصح الدكتورة يونس. فمن خلال المتابعة الطبية، يمكن تقييم الأعراض بشكلٍ دقيق، واستبعاد أسبابٍ أخرى قد تتشابه معها مثل مشكلات الغدة الدرقية أو فقر الدم أو بعض التغيرات الرحمية، إلى جانب متابعة ضغط الدم، السكر، الدهون، صحة العظام، وإجراء الفحوص النسائية المناسبة بحسب العمر والتاريخ الصحي. هذا النوع من المتابعة يمنح المرأة اطمئناناً، ويجعل التعامل مع المرحلة أكثر وضوحاً وأقل قلقاً.

والأهم من ذلك كله أن تنظر المرأة إلى هذه المرحلة بطريقةٍ مختلفة. فهي ليست إعلاناً عن نهاية الأنوثة، ولا فقداناً للجمال أو النشاط أو الحضور، بل هي مرحلةٌ جديدة من النضج، قد تكون أكثر هدوءاً، وعياً وتوازناً. الجسد يتغيَر، نعم، لكن التغيَر لا يعني التراجع، بل يدعو إلى أسلوب حياةٍ أكثر لطفاً، اهتماماً وذكاءً. والسيدة التي تفهمُ جسدها في هذه المرحلة تصبح أكثر قدرةً على حماية صحتها، أكثر وعياً باحتياجاتها، وأكثر استعداداً لأن تعيش سنواتها المقبلة براحة وثقة.

في الخلاصة؛ فإن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ليس عنواناً للخوف، بل دعوةٌ للمعرفة والعناية الذاتية. والمرأة بعد سن الأربعين تستحقُ أن تنظر إلى نفسها بعين التقدير، لا القلق، وأن تتعامل مع هذه التحولات بوصفها جزءاً طبيعياً من رحلتها، لا عبئاً يُثقلها. الوعي، المتابعة الطبية، النوم الجيد، التغذية المتوازنة، النشاط البدني، والدعم النفسي، كلها عناصر تصنع فارقاً كبيراً في هذه المرحلة، وتمنح المرأة قدرةً حقيقية للحفاظ على توازنها، صحتها وجودة حياتها.

وفي النهاية، فإن أكثر ما تحتاجهُ السيدة في هذه المرحلة هو ألا تُهمِل الإشارات التي يُرسلها جسدها، ألا تستخف بالتغيَرات التي تشعر بها، وألا تخجل من طلب الدعم أو الاستشارة. فكلما كان الفهم مبكراً، كان التعامل أفضل؛ وكلما كانت العناية أكثر انتظاماً، كانت هذه المرحلة أكثر هدوءاً وطمأنينة. إنها مرحلةٌ جديدة، نعم؛ لكنها قد تكون أيضاً من أكثر مراحل الحياة نضجاً، قوة وصفاءً عندما تُعاش بوعيٍ، اهتمام وحبٍ للنفس.