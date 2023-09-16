انت الان تتابع خبر صلو بخشوع وودعوا احبابكم.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في دولة عربية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار عالم الزلازل الهولندي الرعب من جديد بعد أن توقع زلزالاً في 3 دول إحداها عربية وحدد التوقيت بدقة.

وجاء في تقرير نشرته قناة العربية، أنه بعد التنبؤ بزلزال تركيا والمغرب؛ فإن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يتنبأ بزلزال آخر أشد خطورة. وأوضح التقرير، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يحذر من حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى ظاهرة تسونامي، وذلك في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر.

وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات. وأوضحت القناة أن العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.