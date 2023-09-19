أقوى من إبر الانسولين بمليون مره.. نيتة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة .. تعرف عليها!

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الرياض - روايدا بن عباس - الجورمار هو نبات يستخدم في العديد من الأطباق الشهية، ولكنه أيضاً يعتبر علاجاً طبيعياً لمرضى السكري.

يحتوي الجورمار على مادة تسمى "الجورمارين"، وهي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجورمار يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات السكري.

الكركم هو توابل شهيرة في المطبخ العربي، ولكنه أيضاً يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسكري. يحتوي الكركم على مادة تسمى "الكركمين"، وهي تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتعزيز عملية استخدام الجلوكوز في الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكركم يساعد في تقليل التهابات الجسم وتحسين عملية الهضم.

القرفة هي توابل شهيرة في الحلويات والمشروبات الدافئة، ولكنها أيضاً تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يحتوي القرفة على مركبات تسمى "البوليفينولات"، وهي تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل ارتفاع مستويات السكر بعد تناول الوجبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرفة تساعد في تقليل الشهية وتحسين عملية الهضم. في النهاية، يجب أن تتذكري أن استخدام الأعشاب لخفض مستويات السكر في الدم ليس بديلاً للعلاج الطبي التقليدي. يجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاج طبيعي جديد ومراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام.

عشبة الجورمار تعتبر واحدة من الأعشاب التي استخدمت منذ فترة طويلة في علاج مرض السكري. تحتوي هذه العشبة على أحماض جيمنيميك التي تمنع براعم التذوق على اللسان من الاستجابة للأطعمة الحلوة، وهذا يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر وإزالة الجلوكوز الزائد من الدم.

من جانبها، تساعد المريمية في خفض مستويات السكر في الدم، وخصوصاً عند تناولها على معدة فارغة. إضافة المريمية إلى النظام الغذائي يعزز إفراز الأنسولين ويساعد في إدارة مرض السكري.

أما الصبار، فهو يعتبر علاجاً فعالاً لعسر الهضم ويقلل من الالتهاب في الجسم. يمكن تناول مكملات الصبار أو شرب عصير محضر من أوراقه للمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قبل السكري أو مرض السكري من النوع 2.

وأخيراً، يعتبر الزنجبيل مفيداً في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم وزيادة إفراز الأنسولين. لذا، يمكن استخدامه في علاج مرض السكري.