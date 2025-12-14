علي هامش منتدى صير بني ياس .. بدر عبدالعاطي يلتقي بوزير خارجية وكسمبورج ووزيرة خارجية لاتفيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - استمراراً للقاءات وزير الخارجية على هامش منتدى صير بني ياس، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كل من السيد "زافيير بيتل" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج، والسيدة "بايبا برازي" وزيرة خارجية لاتفيا فى لقاء جانبى مساء السبت ١٣ ديسمبر.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع كلا البلدين، خاصة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء التطور الشامل الذي تشهده بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شدد على أهمية دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في ٢٢ أكتوبر.

كما تم تبادل الرؤى حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط، وفي مق…