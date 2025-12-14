بدء الصمت الانتخابي فى 55 دائرة ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 ديسمبر 2025 09:31 صباحاً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء الصمت الانتخابي اليوم الأحد، في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة، على أن تُجرى عملية الاقتراع غدًا وبعد غدٍ الاثنين والثلاثاء فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس القادمين فى الداخل، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً (4 مستقلين و36 حزبياً)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.

وتضم الدوائر الـ 55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:

- محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10

- محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7

- محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها الـ4

- محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6

- محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6

- محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من أصل 9

- محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من أصل 19