انت الان تتابع خبر موجود في كل بيت.. طعام سحري يخفض السكر التراكمي وضغد الدم ويعزز صحة القلب ويمنع انسداد الشرايين.. تعرف عليه!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشير الدراسات إلى أن الفلفل الحار يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لتصلب الشرايين التي تساعد في تقليل تكوين اللويحات الدهنية في الشرايين والأوعية الدموية، وفقًا لموقع "dailyhealthpost".

أظهرت الأبحاث أن تناول الفلفل الحار يعزز تدفق الدم ويحسن وظائف القلب، وقد يساهم في الوقاية من نمو الخلايا السرطانية، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

من بين الفوائد الأخرى للفلفل الحار هو قدرته على منع انسداد الشرايين، حيث يساعد الكابسيسين وأكسيد النيتريك في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفيف الضغط على القلب، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتوفير الأكسجين اللازم لجميع خلايا الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الفلفل الحار على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، والذي يتراكم على جدران الشرايين ويسبب تصلبها.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الفلفل الحار يحمي من مرض السكري، حيث يعزز محتوى الكابسيسين فيه المناعة ويساعد في الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الأول.

وبخصوص النساء المصابات بسكري الحمل، أظهرت دراسة أن مكملات الفلفل الحار التي تحتوي على الكابسيسين قد تساعد في تحسين ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد تناول الوجبة، وتساهم أيضًا في مكافحة ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى النساء المصابات بمرض السكري.

يُظهِر البحث أن تناول الفلفل الحار الذي يحتوي على الكابسيسين يمكن أن يُعزِّز نشاط المستقبلات التي تساهم في الحفاظ على توازن الجلوكوز. وقد يُساعد ذلك في الوقاية من مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، وبالتالي تحسين توازن الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وفقًا للدراسات، يُمكِن أن يُقلِّل تناول الفلفل الحار المعبأ بالكابسيسين من مخاطر الإصابة بمرض السكري. وعلى المدى الطويل، قد يُظهِر الأفراد الذين يُعانون من زيادة الوزن أو السمنة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الوزن عند تناولهم الفلفل الحار.

يوصي الخبراء عادةً بتناول جرعات صغيرة من الفلفل الحار بانتظام على مدار اليوم، مثل إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين إلى الطعام أو تناوله نيئًا. وقد لا يكون تناول جرعات كبيرة مرة واحدة فعالًا، حيث قد يُسبِّب الغثيان أو آثارًا جانبية أخرى.