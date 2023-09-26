انت الان تتابع خبر الذهب السائل.. شجرة نادرة تنتج زيت فريد من نوعه يصل سعر اللتر الواحد منه إلى آلاف الدولارات وتعتبر ثروة لمن يملكها (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنتج بعض الأشجار النادرة ما يعرف باسم الذهب السائل نظراً لارتفاع سعر لتر الزيت المستخرج منها إلى مئات وآلاف الدولارات.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، تُعتبر شجرة الراتنج واحدة من أهم وأبرز تلك الأشجار التي تُحقق أرباحًا مالية خيالية لأصحابها نظرًا لارتفاع ثمن الزيت المستخرج منها وكثرة الطلب عليه من قبل العديد من الشركات العالمية.

وأوضحت التقارير أن من يقوم بزراعة هذه الشجرة في حقله يمكن أن يدخل عالم الثراء في فترة قصيرة جدًا، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد من الزيت الذي يستخرج من شجرة الراتنج حوالي 200 دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن هذه الشجرة تنمو عادة في دول جنوب شرق آسيا، حيث تُعرف في تلك البلدان باسم "شجرة أكويلاريا"، بينما تُعرف في البلدان العربية باسم "شجرة العود"، نظرًا لأن الزيت المستخرج منها يُعرف باسم "زيت العود".

وأشارت إلى أن بعض الدول العربية نجحت في زراعة هذا النوع من الأشجار في أماكن مخصصة تم تهيئتها من حيث الظروف المناخية وظروف التربة، لتنمو هذه الشجرة بأفضل طريقة ممكنة.

أكدت تقارير حديثة أن دول الخليج العربي تعد أكبر مستهلك لزيت العود في العالم، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر. وعلى إثر ذلك، قررت بعض دول الخليج زراعة شجرة "الراتنج" في حقول مخصصة، بهدف توفير مبالغ مالية كبيرة يتم دفعها لشراء زيت العود واستيراده من دول شرق آسيا.

وتتميز هذه الشجرة بقدرتها على إنتاج زيت العود بشكل ذاتي، حيث تقوم بإنتاج مادة تشبه الكريات البيضاء لدى الإنسان عندما تتعرض للعفونة، وتكون مهمتها الدفاع عن نفسها.