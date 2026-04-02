هند الضاوى: قانون إعدام الأسرى لن يردع الفلسطينيين عن قضيتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 12:30 صباحاً - علقت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، على تصريحات اللواء المتقاعد في مصلحة السجون الإسرائيلية، باتي لهط، الذي أكد أن قانون إعدام الأسرى يجعل الإرهابيين يرتعدون خوفًا وقد يثنيهم عن شن هجمات مستقبلية، موضحة أن سن هذا القانون يؤكد أنهم لم يفهوا الشعب الفلسطيني إلى الآن.

قانون إعدام الأسرى

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامجها "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن سن هذا القانون يظهر أن الجانب الإسرائيلي لا يفهم طبيعة الشعب الفلسطيني الذي سيستمر في الدفاع عن قضيته مهما كان الثمن.

اعدام الاسرى وعدم ردع الفلسطينيين

وأضافت هند الضاوي أن الفلسطينيين منذ إقامة إسرائيل وفرضها على المنطقة لم تثنهم كل الحروب والقتل والإبادة عن الدفاع عن حقوقهم، مؤكدة أن قانون إعدام الأسرى لن يردعهم عن حماية أرضهم والدفاع عن قضيتهم العادلة.

وتابع: "فكرة أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تم إصداره يردع الفلسطينيين، هو فكر إسرائيلي خاطئ، وتأكيد أنهم لا يفهمون طبيعية الفلسطيني، الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن أرضه وقضيته مهما كان الثمن".