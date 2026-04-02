وزير البترول: التعاون مع إنرجين نموذج ناجح لاستثمار موارد الغاز وتعزيز التكنولوجيا الخضراء

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 12:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع ماتياس ريجاس، رئيس شركة إنرجين اليونانية، ونيكولاس كاتشاروف، الرئيس التنفيذي للشركة، على هامش فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر “إيجبس 2026”، أن الشراكة مع إنرجين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستراتيجي الهادف إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الطبيعي.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بخطوة دمج مناطق امتياز الشركة البحرية في شمال أبو قير وشمال العامرية وشمال إدكو، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها فتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة وتعظيم كفاءة العمليات في تلك الحقول المنتجة للغاز الطبيعي.

كما ناقش الوزير مع مسؤولي الشركة سبل تعزيز أنشطة الاستكشاف الجديدة، بما يسهم في الاستفادة من الفرص والاحتياطيات الواعدة من الغاز في الطبقات العميقة بمناطق الامتياز.

واختتم الوزير اللقاء بالإعراب عن اهتمامه بالتعاون مع إنرجين في مجالات التكنولوجيا الخضراء، خاصة في ضوء خبرات الشركة في مشروعات تخزين الكربون في اليونان، مؤكدًا أن قطاع البترول المصري منفتح على نقل هذه الخبرات وتطبيقها محليًا، بما يتماشى مع جهود خفض الانبعاثات والتحول نحو طاقة أكثر استدامة.

