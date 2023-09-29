ماذا سيحدث في أم الدنيا الاكثر خطورة على العار التاريخ… تحذير عاجل جديد من العالم الهولندي انجوا بأرواحكم!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تعليق عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر على هذه الهزة الأرضية كان مهدئًا ومطمئنًا. أكد أنه لا يوجد داعٍ للقلق وأنه لا يوجد أي دليل على وجود علاقة بين تقارب الكواكب وحدوث الزلازل. وأضاف أن الزلازل هي ظاهرة طبيعية وتحدث بشكل منتظم في مختلف أنحاء العالم.

وأشار العميد إلى أنه يتم رصد الهزات الأرضية وتحليلها بواسطة شبكة محطات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد. وأنه في حالة حدوث زلزال قوي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والممتلكات.

وأكد أن السلطات المصرية تولي قضية الزلازل اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تطوير القدرات الفنية والعلمية للتنبؤ بالزلازل والتعامل معها بشكل فعال. وأنه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الزلازل وتقديم التوصيات والإرشادات للجهات المعنية.

وفي النهاية، أكد العميد على أهمية توعية الجمهور بالإجراءات الوقائية والسلوك الصحيح في حالة وقوع زلزال. وحث الناس على الاستعداد واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المختصة في حالة حدوث زلزال قوي.

أكد الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية السابق، أن البلاد تشهد يوميًا هزات تسجلها وترصدها المحطات الزلزالية، لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون. وأشار إلى أن الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية عادة ما تكون ضعيفة إلى متوسطة القوة، وأن مناطق شمال وشرق البلاد هي الأكثر عرضة للهزات، ولكنها لا تشعر بها المواطنون.

ووفقًا لهوغربيتس، قد يكون النشاط الزلزالي المحتمل ليس سيئًا للغاية، وحتى الآن ليس لدينا أي مؤشر واضح عن المناطق الأكثر خطورة.

وتظهر هذه التحديات والتعقيدات المرتبطة بتنبؤ الزلازل بشكل عام، فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل خبراء الزلازل، إلا أنهم يتفقون على أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت حدوث الزلازل على الإطلاق.