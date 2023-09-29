انت الان تتابع خبر عاجل.. قوات الأمن الأردنية تداهم منزلا يتم فيه تهريب هذه الكمية الكارثية من المخدرات بخطة شيطانية لا تخطر على بال بشر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت كوادر الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في مطار التخليص/ الشحن الجوي من إحباط محاولة تهريب مادة الكوكايين المخدّر الخام المخبأة بطريقة فنية محكمة.

وفي التفاصيل، تم الاشتباه في "ماكينة" قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، ومرورها بعدة دول قبل وصولها إلى مطار التخليص/ الشحن الجوي. وتم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray). وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية، تم العثور على 12 كيلوغرام من الكوكايين الخام، مخبأة بطريقة احترافية فنية ومغلقة بإحكام لصعوبة الوصول إليها داخل الماكينة.

صرح مدير مركز جمرك مطار التخليص أن كوادر الجمارك العاملة في المطار وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط محاولة تهريب 12 كيلوغرام من الكوكايين المخدّر داخل "الماكينة" باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا لحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها. وأضاف أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تؤكد دائرة الجمارك الأردنية على استمرارها في أداء واجباتها بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بآفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.