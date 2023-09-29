انت الان تتابع خبر بعد صدور حكم ضدها بالسجن.. تصرف مفاجئ وغير متوقع من الفتاة التي هاجمت الناشط الكويتي ياسر البحري واتهمته بالاعتداء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد صدور حكم ضدها بالسجن.. تصرف "مفاجئ" من الفتاة التي هاجمت الناشط الكويتي ياسر البحري واتهمته بالاغتصاب وثق مقطع فيديو اعتذار الفتاة التي هاجمت الكاتب والناشط الكويتي ياسر البحري، بعد تنازله عن القضية التي رفعها ضدها بسبب مهاجمتها له واتهامه باغتصاب البنات القصر وذلك أثناء توقيعه كتابه في معرض أبو ظبي للكتاب. وظهرت الفتاة خلال الفيديو وهي تتحدث مع ياسر عبر الجوال وقالت :"أحب أعتذر منك، والاعتذار من شيم الكرام، وأتمنى تسامحني على تهجمي عليك، وأحب أشكرك على التصالح"، ورد ياسر قائلا:"الله يوفقك وعفا الله عما سلف". وكان الناشط الكويتي ياسر البحري، ظهر في مقطع فيديو يؤكد أن القضاء الإماراتي أنصفه ضد فتاة هاجمته أثناء تدشين كتابه واتهمته بالاغتصاب. وأوضح أن العقوبة التي وقعت على الفتاة هي 6 أشهر سجن، وغرامة 50 ألف درهم، إضافة إلى إبعادها عن البلاد، مشيرا إلى أنها غير إماراتية.