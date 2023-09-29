انت الان تتابع خبر معجزة ربانية أذهلت الطب الحديث … مشروب جبار يخفض السكر التراكمي خلال دقائق فقط.. أقوى من إبرة الأنسولين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - التحكم في مستويات السكر في الدم يعد هدفاً هاماً للأشخاص المصابين بمرض السكري، حيث يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى والقلب وفقدان البصر الناتج عن المرض. يمكن تحقيق التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم من خلال الأدوية وممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المناسبة.

وفقًا للخبيرة المعتمدة في التغذية إيمي جودسون، فإن حليب البقر هو المشروب الأفضل لخفض نسبة السكر في الدم. وتوضح جودسون أن العديد من الأشخاص يتناولون كميات كبيرة من السكر من خلال شرب الصودا والشاي الحلو والمشروبات المحلاة والقهوة المحلاة والعصائر المشتراة من المتاجر، وهذا يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

وتضيف جودسون أنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، فإن تناول مشروب يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين أمر ضروري. لذلك، يعتبر حليب البقر خيارًا ممتازًا، حيث يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في تحقيق استقرار مستويات السكر في الدم.

توضح الدراسة أن البروتين يساهم في تباطؤ عملية الهضم، مما يساعد في الشعور بالشبع بشكل أسرع والبقاء مشبعًا لفترة أطول. كما يمكن أن يساعد في تخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم. من ناحية أخرى، الماء هو مصدر ممتاز للترطيب، ولكنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

مزيج البروتين والكربوهيدرات هو ما يجعل حليب البقر مشروبًا رائعًا للمساعدة في إدارة مرض السكري. وتشير دراسة نشرت في مجلة استقلاب السكري إلى أن شرب الحليب ليس فقط يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، بل يساعد أيضًا في تحسين استجابة الأنسولين - وهو عنصر حاسم آخر في إدارة مرض السكري. وفقًا لإيمي جودسون، فإن حليب البقر يحتوي على 12 غرامًا من الكربوهيدرات و8 غرامات من البروتين عالي الجودة في كل 8 أونصات، مما يساعد على تخفيف الجوع وترطيب الجسم دون زيادة نسبة السكر في الدم.

وتضيف جودسون أن حليب البقر يحتوي على 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا مثل الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب ومضادات الأكسدة والسيلينيوم. لذا، ليس فقط تحصل على نسبة سكر متوازنة في الدم، ولكنك أيضًا تحصل على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الهامة.