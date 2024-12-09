انت الان تتابع خبر شاهد .. طريقة عمل مهلبيه المانجا المنعشة في حر الصيف بخطوات سهلة وسريعة ومكونات متوفرة في البيت والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يوجد أنواع كثيرة من الحلوة، ولكن تعد مهلبية المانجا من ألذ أنواع الحلوة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير كمان أنها ذو نكهة مميزة، حيث أن مذاق فاكهة المانجو يكون لذيذ ومميز ونحتاج إلى مجموعة من المكونات حتى نستطيع تحضير ملهبيه المانجا بنفس طعم ومزاق الكفيهات.
مكونات تحضير مهلبيه المانجا في المنزل
قد نحتاج إلى المكونات لتحضير مهلبيه المانجا المنعشة في حر الصيف بطريقة الكفيهات في النقاط التالية:
- لتر من الماء.
- نصف كوب كبير من الماء الفاتر.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الماء الزاهر.
- عدد ٤ كوب كبير من عصير المانجا الطازج.
- عدد ٥ ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب كبير من اللبن المكثف.
- ربع كوب كبير من الكريمة.
- وعاء مناسب للتزيين.
- المكسرات للتزيين أو قطع من المانجا.
خطوات تحضير مهلبيه المانجا
نوضح كيفية تحضير مهلبيه المانجا داخل المنزل بنفس مذاق وأسرار المطاعم بخطوات سهلة واليكم الخطوات:
- في وعاء عميق على النار نقوم بوضع المانجا على النار ثم نتركها حتى تبدا في الغليان، نضع جزء من النشاء على المانجا ونقلب الخليط معا على النار حتى نحصل على قوام مناسب.
- يرفع هذا الخليط من على النار ويترك حتى يبرد ثم يوضع داخل الثلاجة.
- في وعاء آخر على النار نقوم بوضع اللبن وباقي كمية النشا وماء الزهر ونستمر في التقليب لهذا الخليط معا ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.
- نخرج خليط المانجا والنشا من الثلاجة ونبدأ في إضافة هذا الخليط على خليط اللبن والنشا وماء الزهر بشكل تدريجي.
- توضع مهلبيه المانجا في الثلاجة حتى تتماسك وتعطي طعم مميزا.
- يمكن تزيين المهلبية بالمكسرات والكريمة أو يمكن إضافة قطع من المانجا وبالهنا والشفا.