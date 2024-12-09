انت الان تتابع خبر شاهد .. طريقة عمل مهلبيه المانجا المنعشة في حر الصيف بخطوات سهلة وسريعة ومكونات متوفرة في البيت والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يوجد أنواع كثيرة من الحلوة، ولكن تعد مهلبية المانجا من ألذ أنواع الحلوة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير كمان أنها ذو نكهة مميزة، حيث أن مذاق فاكهة المانجو يكون لذيذ ومميز ونحتاج إلى مجموعة من المكونات حتى نستطيع تحضير ملهبيه المانجا بنفس طعم ومزاق الكفيهات.

مكونات تحضير مهلبيه المانجا في المنزل

قد نحتاج إلى المكونات لتحضير مهلبيه المانجا المنعشة في حر الصيف بطريقة الكفيهات في النقاط التالية:

لتر من الماء.

نصف كوب كبير من الماء الفاتر.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الماء الزاهر.

عدد ٤ كوب كبير من عصير المانجا الطازج.

عدد ٥ ملعقة كبيرة من النشا.

كوب كبير من اللبن المكثف.

ربع كوب كبير من الكريمة.

وعاء مناسب للتزيين.

المكسرات للتزيين أو قطع من المانجا.

خطوات تحضير مهلبيه المانجا

نوضح كيفية تحضير مهلبيه المانجا داخل المنزل بنفس مذاق وأسرار المطاعم بخطوات سهلة واليكم الخطوات: