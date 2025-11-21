العالم اليوم - ارتفاع صادرات اليابان إلى العالم وانخفاضها إلى أميركا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع صادرات اليابان إلى العالم وانخفاضها إلى أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:20 صباحاً - ارتفعت الصادرات اليابانية إلى دول العالم بنسبة 3.7 بالمئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الواردات من العالم بنسبة 0.6 بالمئة، وفقا لبيانات حكومية صدرت الجمعة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 3.1 بالمئة، مسجلة تراجع للشهر السابع على التوالي على أساس سنوي.

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطار تجاري مع اليابان في يوليو الماضي، يفرض ضريبة بنسبة 15 بالمئة على السلع المستوردة من تلك الدولة.

وتعتبر هذه النسبة أقل من معدل 25 بالمئة الذي قال ترامب في البداية إنه سيبدأ تطبيقه اعتبارا من أغسطس. وفي السابق، كانت الرسوم الجمركية على معظم السلع تبلغ 2.5 بالمئة .

وقفزت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 20.9 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، خاصة واردات المواد الغذائية، مثل الحبوب، وكذلك البترول.

وتراجعت صادرات اليابان من قطع غيار الكمبيوتر والآلات الأخرى، وكذلك الحافلات والشاحنات إلى الولايات المتحدة .