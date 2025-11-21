نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي اليوم الخميس قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل في دولة قطر.

رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025

وضمّت القائمة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

يُذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.