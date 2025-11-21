نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هونيس: هاري كين أحد أعظم المهاجمين في تاريخ بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتبر أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، أحد أعظم مهاجمي النادي.

وسئل هونيس، الذي لا يزال يحظى بنفوذ كبير، خلال حفل خيري أقيم اليوم الخميس، عن تصنيفه لقائد منتخب إنجلترا، بين أبرز المهاجمين في تاريخ بايرن، حيث قال للصحفيين: "بالطبع لدينا بالفعل عظماء حقيقيين، مثل جيرد مولر، وجيوفاني إلبر، وكذلك بالطبع روبرت ليفاندوفسكي، لكن هاري كين يماثلهم تماما، ولن أفرق كثيرا في هذا الجانب".

وأضاف هونيس أن جيرد مولر، أيقونة النادي، لا يزال متفوقا على هؤلاء بفارق بسيط، لكونه قد فاز أيضا بكأس العالم والعديد من الألقاب.

وتابع هونيس متحمسا: "لكن ما يقدمه هاري كين هنا منذ أشهر، أو ما يقرب من عام أو اثنين، هو أداء من الطراز الرفيع".

وأشار إلى أن ما يعجبه بشكل خاص هو أن كين /32 عاما/ لم يعد يكتفي بالانتظار كمهاجم متمركز في منطقة الجزاء، بل يتألق أيضا كصانع العاب ولديه شخصية.

وأعرب هونيس عن سعادته البالغة بفريق المدرب فينسنت كومباني، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وقال: "لقد قلت لفينسنت مؤخرا، عندما التقينا على العشاء، كنا سابقا نأمل في الدقيقة 80 أن تنتهي المباراة في أقرب وقت، الآن في الدقيقة 80 نقول، نأمل أن يستمروا في اللعب لفترة طويلة، فالأمر ممتع للغاية".

وبالرغم من ذلك، قلل هونيس من شأن التكهنات حول إمكانية انضمام الجناح الشاب لينارت كارل إلى تشكيلة ألمانيا في كأس العالم في يونيو المقبل، قائلا إن الضجة المثارة حوله أصبحت مبالغا فيها، على الرغم من عروضه القوية.