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8 علامات تُشير إلى ضعف عضلة القلب قد تودي بحياتك.. تعرف عليها لقتي نفسك من الموت

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رياض - احمد صلاح - ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل الأولى من ضعف عضلة القلب أو اعتلالها، قد لا تظهر أي أعراض.

ولكن عند تطور الحالة قد تبدأ بعض الأعراض بالظهور، وهي:

  • 1. ضيق النفس مع المجهود أو حتى في أثناء الراحة.
  • 2. تورم الرجلين أو الكاحلين أو حتى القدم.
  • 3. تورم منطقة البطن، نتيجة لتراكم السوائل فيها.
  • 4. السعال في أثناء الاستلقاء.
  • 5. الإجهاد.
  • 6. الإحساس بضربات القلب السريعة، أو الإحساس بدقاته، أو رفرفته.
  • 7. آلام الصدر، أو الشعور بعدم الراحة والضغط فيه.
  • 8. الدوار والدوخة والإغماء.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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