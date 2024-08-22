انت الأن تتابع خبر حبيبات صغيرة مذهلة ادهشت العلماء.. بذور لها مفعول خارق لن تتخيل قيمتها ستعيدك شابا في سن الـ20 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت ترغبين في الحفاظ على نضارة وحيوية واستعادة شبابها من جديد، فلن تجد أفضل مت وصفة حب الكتان الطبيعية، التي تعمل على شد تجاعيد البشرة واخفاء علامات التقدم بالسن،

وهذا بفضل المكونات

والفيتامينات الضرورية لتعزيز صحة البشرة بطريقة آمنة وليس لها أي أضرار جانبية، بل أنها تساهم في إشراقة الجلد وتجديد خلاياه.

وصفة حب الكتان

على الرغم من فوائد بذور الكتان الرائعة، إلا أن هناك الكثير من النساء اللاتي لا يدركون مدى الأهمية الكبرى لها، والتي جعلتها من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها في تحضير العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تباع بأسعار عالية، وذلك لقدرتها الممتازة على إخفاء التجاعيد التي تظهر على البشرة مع التقدم بالعمر،

ويتم تحضير هذه الوصفة في المنزل من المكونات التالية:

حبتان من كبسولة فيتامين E.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

أربعة من أوراق اللورا.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير

لتحضير وصفة لبذور الكتان لاخفاء علامات الشيخوخة وشد تجاعيد البشرة، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

نضع وعاء متوسط الحجم مع كوب من الماء على نار خفيفة.أضيفي إليه بذور الكتان وورق اللورا.

بعدها يترك حتى تمام الغليان لمدة 5 دقائق.

ثم بعد ذلك يتم رفع الوعاء عن النار ونصفي الماء وهو ساخن.

ثم نضيف كبسولات فيتامين E وزيت الزيتون.بعدها يتم إضافة جل الصبار حتى يصبح القوام متجانساً.

اخلطي المزيج جيداً حتى يصبح ناعماً.

ثم يمكنك تخزينه في برطمان محكم الإغلاق لاستخدامه عدة مرات.طريقة الاستخدام

باستخدام وصفة بذور الكتان، يمكنك إخفاء التجاعيد من منطقة الوجه باتباع الخطوات التالية: