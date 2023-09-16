بشرى سارة تزفها وزارة الموارد البشرية لجميع المغتربين في السعودية بنظام الكفيل .. التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - في إعلان مارس 2021، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل المعروف باسم “كفيل”، الذي كان يتيح لأرباب العمل السيطرة على إقامة العمال ومنعهم من العمل أو السفر خارج المملكة دون موافقتهم، وهذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز حرية التنقل والعمل في المملكة وتحسين حقوق العمال.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية هو نظام يسمح لأرباب العمل بالسيطرة على إقامة العمال ومنعهم من العمل أو السفر خارج المملكة دون موافقتهم

ويعتبر هذا النظام موضوع جدل واسع في السعودية، حيث يشكل تقييده لحرية العمال وإقامة علاقات مع أرباب عمل جدلًا مستمرًا.آ

ومؤخرًا تم إلغاء هذا النظام في المملكة، والذي كان يعتبر من أهم المعوقات أمام العمال وحرية التنقل والعمل في المملكة، ويعد إلغاء هذا النظام خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في المملكة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والعاملين على حد سواء.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية ومزايا إلغاء نظام الكفالة توفر إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية عددًا من المزايا للعمال وأصحاب العمل، ومن بين هذه المزايا:

1حرية التنقل والعمل: يمكن للعمال الانتقال بين الشركات أو العمل لحسابهم الخاص دون الحاجة إلى موافقة كفيلهم الحالي. آ حرية السفر: يمكن للعمال الآن السفر خارج المملكة دون الحاجة إلى موافقة من كفيلهم. آ تحسين حقوق العمال: يتيح إلغاء نظام الكفالة فرصًا أكبر للعمال لتحسين حالتهم المالية والعملية.آ

آ تعزيز بيئة العمل: يعزز إلغاء نظام الكفالة بيئة العمل في المملكة ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والعاملين على حد سواء. آ تحسين الاقتصاد: يتوقع أن يساهم إلغاء نظام الكفالة في تحسين الاقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية عن طريق تشجيع المزيد من العمالة المهرة والموهوبة على العمل في المملكة.

وزارة الموارد البشرية تكشف تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في السعوديةآ ومن بين المزايا التي يوفرها إلغاء نظام الكفالة هي حرية التنقل والعمل، حيث يمكن للعمال الانتقال بين الشركات أو العمل لحسابهم الخاص دون الحاجة إلى موافقة كفيلهم الحالي.

آ كما يمكن للعمال الآن السفر خارج المملكة دون الحاجة إلى موافقة من كفيلهم، ويعتبر هذا القرار الجديد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في المملكة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والعاملين على حد سواء.