اطّلع على ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:29 صباحاً - فجر القادسية مفاجأة مدوية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على النصر بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وأقيم اللقاء على ملعب القادسية في الدمام، ضمن مباريات الجولة 31، حيث نجح أصحاب الأرض في قلب التوقعات وإسقاط المتصدر في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

القادسية يربك حسابات القمة مع النصر

هذا الفوز لم يكن عاديًا بالنسبة للقادسية، بل يُعد من أهم انتصاراته هذا الموسم، بعدما جاء على حساب فريق يتصدر جدول الترتيب.

ورفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة، ليشعل المنافسة على المراكز المتقدمة، ويتساوى مع الأهلي السعودي في عدد النقاط، مع أفضلية فارق الأهداف لصالحه.

كما منح هذا الانتصار دفعة قوية للقادسية في سباق الوصافة، خاصة مع امتلاكه أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة، بعدما واصل تسجيل الأهداف وفرض نفسه كمنافس حقيقي في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

تلقى النصر خسارة مؤثرة أوقفت سلسلة نتائجه الإيجابية، ليتجمد رصيده عند 79 نقطة في الصدارة، لكنه بات مهددًا بشكل أكبر مع اقتراب الهلال، الذي يملك 74 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، ما يفتح الباب أمام اشتعال الصراع على اللقب خلال الجولات المقبلة.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة النصر ضد القادسية

1- النصر: 79 نقطة

2- الهلال: 74 نقطة (مباراتان أقل)

3- الأهلي: 69 نقطة

4- القادسية: 69 نقطة

5- التعاون: 52 نقطة.