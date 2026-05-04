الشركة المتحدة تنعي الفنان هانى شاكر: مسيرة عطاء ممتدة على مدار عقود

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:30 صباحاً - أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا قالت فيه إنها تنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، أحد أبرز رموز الفن في مصر والعالم العربي، الذي أثرى الساحة الفنية بأعمال خالدة ومسيرة عطاء ممتدة على مدار عقود.

وأضافت الشركة في بيانها: تتقدم الشركة المتحدة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد ومحبيه في مصر والوطن العربي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون"