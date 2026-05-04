اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الإثنين فى صراع الهبوط بـ«دورى نايل»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:30 صباحاً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات يوم الإثنين 4 مايو 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمجموعة "الهبوط" بمسابقة دوري القسم الأول "دوري نايل".

حكام مباراة فاركو والمقاولون



وتنطلق المواجهة الأولى في تمام الخامسة مساءً على استاد برج العرب بين فاركو والمقاولون العرب، ويقودها تحكيميًا محمد العتباني كحكم ساحة، ويعاونه محمد مجدي سليمان وهشام ربيع، بينما يتواجد وليد ناجي حكمًا رابعًا، وفي غرفة الـ VAR المصطفى مدحت ومحمد عزازي.



إبراهيم محمد يدير لقاء الاتحاد وبتروجت بالإسكندرية



في تمام الثامنة مساءً، يستضيف استاد الإسكندرية مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد السكندري وبتروجت. وأسندت اللجنة إدارة اللقاء للحكم إبراهيم محمد، بمساعدة كل من أسامة عبد اللطيف وعمران فريج، فيما يشغل محمود منصور مهام الحكم الرابع، ويتولى إدارة تقنية الفيديو في هذه المباراة الحكم خالد الغندور، ويعاونه محمود بدران كحكم فيديو مساعد.





طاقم تحكيم مباراة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية



وفي التوقيت ذاته، يشهد استاد السلام لقاءً يجمع بين وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية، حيث وقع الاختيار على عمرو عابدين العطار لإدارة المباراة كحكم ساحة، بمساعدة محمد فاروق ومحمد القاضي، ومحمد عبد العليم كحكم رابع، وعلى تقنية الـVAR، يتواجد علاء صبري كحكم رئيسي للفيديو، ويساعده أحمد لطفي.



