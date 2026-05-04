”القادسية يصعق العالمي” اطّلع على نتيجة مباراة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:29 صباحاً - فجر الفريق الأول لكرة القدم نادي القادسية مفاجأة مدوية بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نادي النصر بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي في الجولة 31 بالدوري علي أرضية ملعب القادسية.

ملخص مباراة النصر ضد القادسية في الشوط الأول

بدأت المباراة بسيطرة نسبية من النصر، الذي حاول فرض أسلوبه مبكرًا، وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية، لكن دفاع القادسية كان في الموعد. وعلى عكس مجريات اللعب، نجح القادسية في خطف هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق محمد أبو الشامات، الذي استغل عرضية متقنة وأسكنها الشباك.

ورد النصر سريعًا، حيث تمكن جواو فيليكس من إدراك التعادل في الدقيقة 40، بعد هجمة منظمة بدأت من مارسيلو بروزوفيتش، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ملخص مباراة القادسية ضد النصر الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، تغيّر سيناريو المباراة بشكل واضح، حيث استغل القادسية أخطاء النصر الدفاعية. ففي الدقيقة 55، مرر خوليان كينيونيس كرة حاسمة إلى مصعب الجوير الذي سجل الهدف الثاني بسهولة. وواصل كينيونيس تألقه، ليضيف الهدف الثالث بنفسه في الدقيقة 78، مستفيدًا من ارتباك دفاع النصر.

حاول النصر العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، لكنه فشل في اختراق دفاع القادسية المنظم، رغم محاولات متأخرة لم تُكلل بالنجاح. لينتهي اللقاء بخسارة مفاجئة للنصر، تمنح القادسية ثلاث نقاط ثمينة وتعيد خلط أوراق المنافسة في جدول الترتيب.