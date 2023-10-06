للمسافرين القادمين الى المملكة..السعودية تفتح ابوابها وتعلن عن تاشيرة مجانية وفورية ولاول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة جديدة ومبتكرة، هي 'تأشيرة المرور للزيارة'، التي يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني للمسافرين القادمين عبر الطائرات، الهدف من هذه الخدمة هو توفير طرق دخول بسيطة وسلسة إلى أراضي المملكة. وهذه التأشيرة، التي تعد متعددة الاستخدامات، تمنح الفرصة للمرورين وأولئك الذين يرغبون في زيارة المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات السياحية والتنقل بحرية. ..: وتتم معالجة طلبات التأشيرة بشكل آلي عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة للوزارة، حيث يتم إصدار التأشيرة الرقمية فورا وإرسالها إلى المستفيد عن طريق البريد الإلكتروني. وزارة الخارجية السعودية أوضحت أن 'تأشيرة المرور للزيارة' ستكون مجانية وفورية بمجرد شراء تذكرة السفر، وأنها ستكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية الإقامة في المملكة لمدة 4 أيام.

وبالنسبة لعدد مرات الدخول، فإن الوزارة أعلنت أنه يمكن أن يكون متعدد الدخول أو دخول واحد، حسب قرارها. وتبقى تأشيرة الدخول المتعدد صالحة لمدة عام من تاريخ إصدارها وتسمح بالإقامة لمدة لا تزيد عن 90 يوماً متتالية [ السعودية تفتح أبوابها للعالم .. تأشيرة المرور للزيارة مجانية وفورية للمسافرين القادمين جواً