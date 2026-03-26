السيسي في اتصال مع رئيس وزراء ماليزيا: مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 03:33 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الماليزي أنور إبراهيم، شهد توافقاً كبيراً في الرؤى حول ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول التطورات الخطيرة المرتبطة بالحرب مع إيران، حيث جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الحازم برفض المساس بسيادة الدول العربية تحت أي ذريعة، محذراً من "زلزال اقتصادي" قد يضرب سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالمياً جراء استمرار النزاع.

كما استعرض الجانبان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أثنى رئيس الوزراء الماليزي على الدور المصري المحوري في صياغة "اتفاق شرم الشيخ" لوقف إطلاق النار، مؤكداً اعتزام بلاده تنسيق إرسال مساعدات إغاثية إضافية لقطاع غزة عبر القنوات المصرية الرسمية.