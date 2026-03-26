أخبار اليمن : 72267 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72267 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و267 شهيدا، و171 ألفا و976 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال آخر 24 ساعة جثماني "شهيدين منهم شهيد متأثر بجراحه، و17 إصابة".

وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "691 شهيدا، و1876 مصابا".

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.