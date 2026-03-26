الأوروبي لإعادة الإعمار يرجح خفض توقعات النمو لدول نامية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مارس 2026 04:10 مساءً - – قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم ​الخميس إنه من المرجح أن ‌تتم مراجعة توقعات النمو لبعض الأسواق النامية بالخفض بنسبة تصل إلى ​0.4 نقطة مئوية في ​التقرير الاقتصادي المقبل الذي سيصدر في ⁠يونيو إذا استمرت ​أسعار الطاقة مرتفعة.

وزادت أسعار النفط ​بشكل كبير منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، التي ردت بإغلاق ​مضيق هرمز الحيوي بشكل ​شبه كامل.

وذكر البنك أن التأثير الاقتصادي سيعتمد ‌على ⁠مدة حرب الشرق الأوسط ومدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة.

وأوضح البنك أن لبنان والأردن ​والعراق ومصر ​وأوكرانيا ⁠ومنغوليا والسنغال وتونس ومولدوفا وكينيا وتركيا ومقدونيا الشمالية ​هي أكثر الاقتصادات تضررا ​في ⁠المناطق التابعة للبنك، وذلك مع الأخذ في الاعتبار عوامل لا ⁠حصر ​لها تشمل الطاقة ​والغذاء إلى جانب القدرة المالية على تخفيف ​أثر الصدمات.

